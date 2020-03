Coronavirus, l’elenco dei negozi che consegnano a casa la spesa a Brescia

(red.) Il Comune di Brescia in collaborazione con le associazioni di categoria, in occasione delle disposizioni che consigliano ai cittadini di restare in casa per il coronavirus, pubblica l’elenco degli esercizi commerciali che in città effettuano consegne a domicilio, suddivisi per zone.

All’elenco, che viene continuamente aggiornato, si ha accesso cliccando direttamente sul sito del comune. I pagamenti vengono gestiti con gli esercenti.

Chi si trova in condizione di fragilità, è impossibilitato a uscire di casa e non ha parenti o altre persone che gli possono dare una mano, può anche rivolgersi al servizio organizzato dal municipio telefonando ai servizi sociali del Comune di Brescia al numero 030.2977615. Gli orari in cui chiamare sono dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 15,30.

Gli operatori e i volontari possono organizzare il servizio di spesa e consegna a domicilio dei generi di prima necessità (alimenti, igiene personale e pulizia della casa, farmaci).