Coronavirus, morto il campione di morra Dino Pavarini

(red.) La scia di deceduti che il coronavirus sta lasciando nel territorio bresciano, secondo dopo Bergamo in Lombardia e tra le realtà che preoccupa di più in Italia, sta portando alla scomparsa anche di volti noti. Tra loro, il campione italiano di morra Bernardino Pavarini, di 70 anni, morto ieri, domenica 15 marzo, alla Poliambulanza di Brescia dove era stato ricoverato da circa una settimana.

Imprenditore attivo nel settore agroalimentare e originario della Valcamonica, era stato molto attivo nel calcio, anche alla presidenza del Castiglione. Il figlio Nicola aveva avuto il ruolo di portiere nel Brescia e in altre squadre come Lecce, Siena e Parma e ora è coordinatore dei portieri della nazionale italiana. Le condizioni del padre “Dino” sembravano migliorate giovedì 12, invece sabato c’è stato un altro peggioramento fino al decesso di ieri. Lascia la moglie Matilde che è in quarantena, due figlie e vari nipoti.