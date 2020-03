Coronavirus, abbraccio tra Brescia e Atalanta in un’immagine

(red.) E un’immagine che nello scenario calcistico della rivalità tra Brescia e Atalanta sarebbe impossibile da vedere. Ma in questo panorama di emergenza da coronavirus Brescia e Bergamo sono le due città che a livello lombardo e nazionale stanno preoccupando di più per il numero di contagiati e di decessi. In queste ore intorno a lunedì 16 marzo sui social network sta circolando un’immagine di un abbraccio tra un ragazzo vestito con la maglia del Brescia e un altro che indossa il nerazzurro dell’Atalanta.

E sullo sfondo il Castello di Brescia simbolo della Leonessa. “Divisi sugli spalti, uniti nel dolore” si legge nell’immagine. Tanto che da parte di qualcuno viene avanzata l’idea di organizzare un’amichevole, quando l’emergenza sarà finita, per devolvere l’incasso agli ospedali delle due città.