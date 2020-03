Coronavirus, dubbi sull’ospedale da campo alla Fiera di Brescia

(red.) Si saprà solo oggi, venerdì 13 marzo, se al Brixia Forum potrà essere allestito una sorta di ospedale da campo per i malati di Covid-19. La soluzione era stata identificata per liberare diversi posti letto occupati agli ospedali Civili, in Poliambulanza e tra i presidi del gruppo San Donato. Ma pare che l’idea non sia percorribile, in particolare per la terapia intensiva, perché ci vorrebbe un mese di lavori e di certo non c’è il tempo a disposizione mentre la pandemia continua a dilagare.

Quindi, all’interno dei 20 mila metri quadrati potrebbero trovare posto solo quei pazienti non gravi che hanno bisogno solo dell’ossigeno. In ogni caso si farà anche una valutazione tra costi e benefici per verificare la soluzione prospettata dei 250 posti, magari di degenza ordinaria. Sul fronte fieristico, non a caso, anche a Milano si sta pensando di allestire posti letto nella Fiera di Rho, mentre Emergency ha già dato la propria disponibilità a collaborare.

In attesa che arrivino notizie sul fronte della fiera di Brescia come ospedale aggiuntivo – in un altro caso si starebbe pensando anche all’ex Fatebenefratelli – ieri si è svolto il primo sopralluogo di visita al centro pastorale Paolo VI, in città, dove troveranno posto i dimessi ancora in via di guarigione.