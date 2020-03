Coronavirus, la guerra continua: in Lombardia 5.791 contagi

(red.) Prosegue la battaglia contro il coronavirus in Lombardia. Anche nella giornata di oggi, martedì 10 marzo, il bilancio della Regione non è certo positivo sul fronte contagi. Gli sforzi però proseguono e il personale sanitario in prima linea non molla, anzi; tanto è vero che si moltiplicano le manifestazioni di stima e affetto verso i dipendenti delle strutture ospedaliere che lottano quotidianamente per salvare vite.

I comuni capoluogo, intanto, hanno chiesto delle misure ancora più stringenti. Il Pirellone è d’accordo e si farà portavoce di questa istanza al Governo. Il sistema sanitario è al collasso e la tendenza va invertita. Il governo deciderà entro mercoledì.

Nella nostra regione i contagiati da Covid-19 sono in costante crescita, 5.791. I ricoverati sono 3.319, 505 in più, 466 in terapia intensiva (+26). Crescono i dimessi, 896, ma crescono anche i decessi, 468 (+135). Bergamo è provincia più critica, 1472, + 248; Brescia 790, (+51 casi), Sondrio 7, Lecco 89 , Como 46, Cremona 957, +41; Lodi 963; Milano 592 (+86); Mantova 119; Pavia 7.

A livello nazionale sono 1004 le persone guarite. I deceduti sono 631, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso. Dai dati esaminati nella zona rossa, Lodi-Codogno, l’infezione sta diminuendo d’intensità. L’isolamento in qualche modo sembra che funzioni.