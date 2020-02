Brescia, blitz dei ladri al charity shop dell’Ant in via Trento

(red.) Nella notte tra lunedì 10 e ieri, martedì 11 febbraio, i volontari dell’Ant di Brescia, l’associazione che assiste gratuitamente a domicilio i malati di tumore, si sono trovati di fronte a un furto che hanno subito. E’ successo al charity shop di via Trento, in città, dove il sodalizio mette in vendita una serie di prodotti e il cui ricavato viene usato proprio a disposizione del gruppo.

Invece di acquistare, qualche malvivente ha forzato la porta d’ingresso del negozio e depredato una bici da corsa in carbonio regalata da un donatore. Ma non si tratta solo di un furto, perché la struttura ha anche subito danni che i volontari dovranno ripianare con i fondi che invece dovrebbero essere usati per il sostegno alle famiglie.

Gli stessi rappresentanti dell’associazione, appurato il colpo, non hanno potuto fare altro che denunciare l’episodio alle forze dell’ordine per risalire ai banditi. Sperando anche di ritrovare la bicicletta rubata.