Brescia, vandali al parco Ducos. Ribaltati bidoni e fioriere

(red.) Nella notte tra sabato 1 e ieri, domenica 2 febbraio, i dintorni dello “Chalet parco Ducos”, nell’omonimo parco cittadino di Brescia, sono stati oggetto di atti di vandalismo. Infatti, qualcuno ha raggiunto l’area verde rovesciando i contenitori dei rifiuti e anche le fioriere, oltre a rompere uno specchietto di un furgone parcheggiato nelle vicinanze.

A scoprire il misfatto è stato ieri mattina, domenica, il titolare dello stesso locale che è riuscito a rimettere tutto a posto in poco tempo e ha aperto il bar come se non fosse successo nulla. Ma resta l’eco di un’azione che va avanti da tempo sul posto, tanto che in passato altri specchietti erano stati danneggiati e lo stesso furgone aveva subito danni maggiori.

L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine che hanno iniziato ad analizzare le immagini riprese dalle telecamere di cui si è dotato il locale. E in effetti sono stati immortalati due individui che correvano, probabilmente dopo essere entrati in azione.