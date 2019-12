Spari a Grosseto, il senegalese ferito veniva da Brescia

(red.) Con il trascorrere delle ore si stanno componendo tutti i tasselli intorno a quanto sarebbe accaduto la sera dell’antivigilia di Natale, lunedì 23 dicembre, a Grosseto e con riferimenti anche al bresciano. Infatti, è emerso come il ferito dai colpi di pistola, il 40enne senegalese Talla Diop Mor, fosse partito proprio da Brescia per raggiungere la Toscana. E insieme a lui, ma da Milano, anche il connazionale Omar Sar che invece ha perso la vita. A ferire uno e uccidere l’altro è stato il dominicano Bernard Genao Edikson, dj a Grosseto.

L’uomo è stato arrestato poche ore dopo i fatti nel momento in cui, a bordo di una Fiat 500 Abarth rubata e con targa francese, stava raggiungendo la Francia e poi la Spagna attraverso Imperia e il confine di Ventimiglia. Secondo la ricostruzione della Polizia, Diop Mor e Omar Sar erano diretti in via Pace a Grosseto per acquistare un’ingente quantità di cocaina da Edikson. Infatti, nella propria auto gli agenti hanno trovato 50 mila euro in contanti. I due clienti si sarebbero fatti aprire il portone di casa per poi raggiungere il venditore.

Ma qui sarebbe avvenuta una lite sul prezzo delle sostanze. L’arrestato, che ha confessato il delitto e l’altro ferimento, ha detto di aver agito dopo aver rischiato di subire una rapina nel momento in cui i due avrebbero voluto prendere la droga senza pagare. E ha rivelato di essersi visto puntare una pistola addosso e in qualche modo di esserne entrato in possesso.

Subito dopo avrebbe ferito Diop che stava fuggendo dalle scale e poi avrebbe raggiunto l’altro che a bordo della Mercedes con cui era arrivato con il connazionale era stato freddato. In seguito l’autore era fuggito, ma poi finito in manette da parte della Polizia stradale. A questo punto il magistrato che conduce l’inchiesta sta anche cercando chi avrebbe attuato la mediazione tra i due acquirenti e il venditore. Il ferito è stato condotto all’ospedale di Grosseto dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.