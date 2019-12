Sindacato in lutto, è morto a 84 anni Alcide Cattabriga

(red.) Lutto nel sindacato bresciano per la morte di Alcide Cattabriga. E’ deceduto ieri, domenica 22 dicembre, a 84 anni e in lui si riconosce il fatto di aver cambiato il modo di fare sciopero puntando dalle piazze alla televisione.

Addetto in fabbrica, era un volto noto nella Cisl con ispirazione alla Chiesa. Nella sua carriera è stato anche consigliere comunale e, come sindacalista, è stato segretario per la componente dei chimici. La salma è stata ricomposta nella camera mortuaria della Poliambulanza di Brescia e domani, martedì 24 dicembre, alle 10,30 nella chiesa di Santa Maria della Vittoria sarà celebrato il funerale.