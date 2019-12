Femminicidio, sparite diverse bambole da parete in via Gambara

(red.) Dalla sensibilità di tutti si dice da sempre che le donne uccise dalla violenza non dovrebbero essere ricordate solo il 25 novembre, nella giornata internazionale, ma tutto l’anno. E al contrario c’è la sensazione che, passato il mese dedicato a queste iniziative, l’attenzione sia subito scemata. Un elemento chiaro, anche se potrebbe essere un gesto, seppur negativo, di altro tipo, arriva da via Lattanzio Gambara a Brescia. La zona è quella del tribunale dove all’esterno lo scorso 22 novembre era stato inaugurato “The wall of doll”, il muro delle bambole.

Voluto da Pinky, l’indiana che si era salvata e alla quale il marito a Dello aveva dato fuoco per il suo stile “troppo” occidentale, si è trovata di fronte a un episodio spiacevole. Ne dà notizia il Giornale di Brescia a proposito del fatto che da quella parete sono sparite numerose bambole, mentre è rimasto il cartello con i volti delle donne vittime di femminicidio. I feticci posti sulla parete rappresentano proprio le donne uccise dalla violenza, mentre i fiori posti vogliono simboleggiare i figli delle vittime degli episodi avvenuti nel 2019.

Qualcuno ha però pensato, probabilmente in un momento in cui sapeva di non essere visto, di portare via diverse bambole da quella parete. La speranza di Pinky è che non sia stata un’azione mirata, ma piuttosto un atto vandalico, seppur da condannare. E lei stessa ha annunciato di non voler fermarsi e di comprarne altre da rimettere su quella parete.