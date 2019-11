Furto di alcolici, doppio arresto delle Volanti bresciane

(red.) Nel tardo pomeriggio di mercoledì, verso le 18:30, la Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione da parte di una dipendente di un negozio di Brescia, a causa di una lite violenta.

Gli agenti, appena giunti sul posto, dopo essere riusciti a dividere i due uomini, hanno ricostruito la situazione.

Uno, il responsabile del negozio, ha spiegato che le commesse lo avevano chiamato poiché avevano notato un soggetto che avevo preso una bottiglia di alcool e si stava apprestando ad uscire senza pagarla e, dopo aver raggiunto il soggetto, lo aveva invitato a pagare la merce sottratta. Tra i due ne è nata una lite che è sfociata in una violenta colluttazione ed è terminata solo grazie all’arrivo della Volante.

Dalla dinamica dei fatti, e visto i diversi precedenti specifici per furti e rapine, il soggetto è stato arrestato e il giudice, dopo la convalida, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nella notte tra giovedì e venerdì due equipaggi della squadra volante della Questura sono intervenuti presso un esercizio commerciale, sempre in città, in seguito a una segnalazione di tentata rapina.

Il soggetto, un ragazzo italiano, era stato notato dall’addetto alla sorveglianza, e dopo essersi diretto verso il reparto delle bevande, ha preso una bottiglia ed è uscito velocemente dal negozio.

L’addetto, dopo averlo raggiunto all’esterno, ha chiesto al giovane di restituire quanto aveva presumibilmente sottratto. Quest’ultimo, che non aveva pagato la merce, è andato in escandescenze, e ha provato a colpire senza riuscirci, l’addetto alla vigilanza e ha iniziato a minacciarlo. Dopo pochi istanti, gli agenti delle volanti giunte sul posto, hanno arrestato il giovane per il reato di tentata rapina. Arresto poi convalidato dal giudice in direttissima.