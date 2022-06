Picchiarono coetaneo, sentenza ridotta in Appello

Brescia. A sei anni dai fatti, una violentissima aggressione all’esterno del Lattepiù di Brescia, in via Di Vittorio, in cui venne gravemente ferito un giovane, è arrivata la sentenza di secondo grado per i due imputati, accusati di lesioni gravissime, Nicola Fracassi e Luca Lo Monaco, condannati a otto mesi di carcere e a 3mila euro di multa.

Una pena inferiore a quella comminata in primo grado, che ha “scontato” agli imputati sei mesi, concedendo loro la sospensione condizionale della pena.

I fatti risalgono alla notte tra il 1 e 2 aprile 2016: all’esterno del locale i due giovani picchiarono selvaggiamente a calci e pugni un coetaneo, finito poi in coma: dai riscontri medici emerse un aneurisma mai diagnosticato alla vittima, che ne aggravò il quadro clinico. Elemento per cui la difesa degli imputati chiese la archiviazione, respinta. Si aprì quindi il processo con rito abbreviato e la richiesta di una condanna a due anni dalla pubblica accusa, che si concluse con una sentenza di un anno e due mesi. In Appello la pena è stata ridimensionata.