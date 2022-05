Omicidio Viktorjia, 20 anni a Kadrus Berisa

Brescia. E’ stato condannato a 20 anni di carcere per omicidio, stalking maltrattamenti e lesioni Kadrus Berisa, il 60enne kosovaro che, il 6 novembre 2020, aveva ucciso con 14 coltellate l’ex compagna Viktoriia Vovkotrub, 42 anni, di professione badante.

L’uomo aveva poi seppellito il corpo della donna in una buca scavata nella ex bocciofila di via Divisione Acqui, dove lui stesso aveva fatto ritrovare il cadavere, dopo alcuni giorni di ricerche. Il pm aveva chiesto l’ergastolo.

La sentenza non ha ravvisato nè la premeditazione, nè la crudeltà, né i

futili motivi, riconoscendo i medesimi benefici del rito abbreviato e beneficiando così dello sconto di un terzo della pena previsto dal codice. Il fatto che, quella tragica notte, la donna si fosse recata volontariamente a casa dell’ex per una cena e che, dopo avere parlato al telefono con il nuovo fidanzato, avesse poi impugnato un coltello di fronte alle rimostranze di Berisa, esclude sia la premeditazione dell’omicidio, sia lo stalking.

pena quindi più mite di quella richiesta dalla pubblica accusa, 30 anni. Il 60enne è stato anche condannato al pagamento di una provvisionale di 75mila euro a favore del figlio di Viktorjia e di 100mila euro nei confronti dei genitori della donna. Disposta anche l’espulsione dal suolo italiano una volta espiata la condanna. Tra un mese le motivazioni della sentenza. Non è escluso che i legali di Berisa ricorrano all’appello.