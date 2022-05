Omicidio Maioli, marito assolto: “Sentenza rafforzata”

Brescia. Uccise la moglie in preda ad un “delirio da gelosia” e l’assassinio venne commesso quando l’uomo, Antonio Gozzini, 81 anni, non era in grado di intendere e di volere. Per questo i giudici di primo e secondo grado lo hanno assolto. Anzi, nelle motivazioni della sentenza di Appello i giudici di secondo grado ravvisano che «la fondatezza (nel primo verdetto, ndr.), all’esito della disposta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, risulta pure obiettivamente rafforzata».

L’omicidio di Cristina Maioli avvenne nell’ abitazione della coppia, in via Lombroso: sia in primo che secondo grado Gozzini è stato assolto. Il consulente della procura, Sergio Monchieri ha riferito, che l’imputato «Esperiva un vissuto di tradimento accompagnato da sentimenti di delusione e angoscia». Per l’81enne era un dato di fatto che la moglie lo tradisse, viveva questa realtà inaccettabile da parte sua, «era un dato di certezza», una situazione ai suoi occhi «insopportabile» tanto da fargli maturare l’omicidio come « una cosa che doveva essere fatta».