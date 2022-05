Brescia, occupò una casa abusivamente: “Non è reato”

Brescia. Aveva continuato ad abitare nella villetta di via Verginella, nel quartiere di Mompiano, a Brescia, pur non versando più regolare affitto. Era quindi stato denunciato per morosità e violazione di domicilio, oltre che per minacce. Il giudice ha riconosciuto fondata solo quest’ultima imputazione, condannando l’uomo, un 42enne cremonese, a 5 mesi di reclusione.

Per quanto concerne, invece, la violazione di domicilio, è stato assolto. Perchè? Secondo il giudice, quell’abitazione risultava disabitata, e perciò non eletta a dimora stabile dai proprietari, quindi la ‘imputazione è caduta.

I fatti. Il 42enne aveva preso preso in affitto l’appartamento al primo piano nel 2019, con un contratto di 11 mesi non rinnovabile. Dopo avere pagato solo qualche mese, nei successivi due anni è rimasto nell’abitazione, impedendo ai legittimi proprietari, che volevano trasferirsi dopo le nozze, di entrare, arrivando anche a minacciarli con un martello.

Ne 2021, il Comune ha trovato un alloggio popolare per l’uomo, rimasto nel frattempo disoccupato, permettendo così di risolvere la questione.

nel frattempo la causa è stata portata in tribunale e il 42enne è stato condannato a cinque mesi e 10 giorni (pena sospesa) per minaccia aggravata e porto d’oggetto atto ad offendere, mentre lo ha assolto dalla violazione di domicilio e danneggiamento.