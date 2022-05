Ghedi, stalking condominiale: condannata intera famiglia

Ghedi. Un anno e dieci mesi a padre, madre e figlio, condannati per stalking condominiale.

Dopo anni di insulti, minacce e anche un ammonimento del questore, la famiglia incriminata, contro la quale si sono costituiti parte civile altri otto nuclei del palazzo in cui vivono, a Ghedi (Brescia), è stata condannata, con rito abbreviato, in primo grado.

I fatti prendono il via diversi anni fa (era il 2017) quando i tre, il capofamiglia 77enne , la moglie di 67 ed il figlio di 39 hanno chiuso con alcune catene l’accesso alla strada privata che porta al condominio in cui vivono, rendendo difficoltoso l’ingresso a chi risiede nella via ed impedendo anche al postino di raggiungere le abitazioni. Di fronte alle lamentele dei condomini per questa azione del tutto arbitraria, il terzetto aveva iniziato a compiere una serie di vessazioni nei confronti dei vicini di casi, raggiunti anche da insulti e parole minatorie. Sulla vicenda era intervenuta anche la trasmissione “Le Iene”.

Martedì l’atto finale, in un’aula di tribunale, dove sono state emesse tre condanne. Soddisfazione è stata espressa dal legale delle famiglie che si erano costituite in giudizio.