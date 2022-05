Rodengo, maltrattamenti al nido: condanne confermate

Rodengo Saiano. Si è concluso con la conferma delle condanne emesse i primo grado, il processo d’appello che vede imputate tre ex maestre dell’asilo nido «La spiaggia delle tartarughe» di Rodengo Saiano (Brescia). Le tre donne, che erano state condannate a due anni, e ad un anno e dieci mesi (sentenza con rito abbreviato, che consente lo sconto di un terzo della pena) si sono viste riconfermare le pene.

Nell’appello, tuttavia, è aumentato il numero delle parti civili, ma, allo stesso tempo, è stata dimezzata, da 10 mila a 5 mila euro, la provvisionale stabilita in primo grado e riconosciuto anche il danno che avrebbero subito alcuni genitori.

La difesa delle tre ex educatrici aveva chiesto l’assoluzione per insussistenza del reato.

All’arresto delle tre insegnanti si era giunti dopo la denuncia sporta dai genitori di un piccolo alunno, che avevano dato il via alle indagini effettuate dalla squadra Mobile della Questura di Brescia. Raccolta anche la testimonianza di una ex dipendente, erano quindi state apposte telecamere all’interno della scuola, dalla quali erano emersi comportamenti maltrattanti: urla, strattonamenti, bruschi rimproveri.