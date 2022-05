Inchiesta Leonessa, 11 condanne, ma “non fu mafia”

Brescia. Si è concluso con 11 condanne e quattro assoluzioni il processo “Leonessa”, l’inchiesta della Dda (Direzione distrettuale antimafia) di Brescia, avviata nel 2019 e in cui erano state arrestate 69 persone, ma nel quale, a dibattimento, sono fine 15 persone, accusate di associazione mafiosa finalizzata alla commissione di reati fiscali e tributari.

Nella sentenza, che ha comminato, complessivamente, 61 anni e mezzo di carcere, è stata esclusa l’aggravante mafiosa.

Pena a 16 anni e un mese per Rosario Marchese, 36 anni, ritenuto a capo del sodalizio che aiutava imprenditori ad evadere le tasse.

Sette anni e otto mesi ad Angelo Fiorisi, sette anni e quattro mesi ad Antonella Balocco, sette anni a Corrado Eugenio Savoia, quattro anni e 8 mesi a Gianfranco Casassa, quattro anni e sette mesi a Simone Di Simone, quattro anni e sei mesi a Giovanni Interlicchia, quattro anni a Giuseppe Arabia, due anni a Scilio Alessandro, stessa pena per Enrico Rodolfo Zumbo e un anno e otto mesi per Carmelo Giannone.

Assolti, dopo una camera di consiglio durata otto ore, Salvatore Antonuccio, Danilo Cassisi, Matteo Collura e Roberto Golda Perini.

Sequestrati beni mobili ed immobili per un valore 19,5 milioni di euro a compensazione dell’evasione fiscale perpetrata.