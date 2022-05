Diffonde video hot della fidanzata minorenne: condannato

Brescia. Un anno e quattro mesi (pena sospesa) per un 25enne che aveva diffuso i video privati a luci rosse che la ex fidanzata, all’epoca dei fatti minorenne, gli aveva inviato.

Questa la condanna per un giovane che, quando aveva 18 anni, mentre la fidanzatina solo 14, aveva condiviso i filmati a sfondo erotico della ragazzina.

La Procura aveva chiesto una condanna più pesante, a due anni e otto mesi, contestando anche il reato di diffusione di materiale pedopornografico, vista la giovanissima età della ragazza coinvolta, ma la Corte ha poi accettato la richiesta della difesa ed escluso questa imputazione. La vittima era stata risarcita con 10mila ero.