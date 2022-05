Raggirarono un amico disabile: condannati a due anni

Brescia. Approfittarono dell’amico disabile per fargli acquistare alcuni telefonini e attivare alcuni conti corrente a suo nome. Per il raggiro sono stati condannati due uomini, un albanese ed un italiano, accusati di circonvenzione di incapace. Il giudice ha stabilito una pena a due anni di reclusione (pena sospesa).

I due uomini, tra i 20 ed i 30 anni, coetanei dell’amico portatore di handicap psichico (a cui è riconosciuta una invalidità del 70%), tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 portarono il ragazzo, che abita con la famiglia in un centro dell’hinterland bresciano, al centro commerciale Freccia Rossa, facendogli acquistare una decina di smartphone, per i quali venne versata una caparra di pochi euro.

Dopo alcuni mesi però, all’indirizzo del 20enne disabile arrivarono i bollettini del pagamento rateale, fino ad una cifra di 3mila euro.

Non solo, il padre scoprì anche che il figlio aveva acceso alcuni contratti con Postepay, attraverso i quali erano state truffate decine di persone. Il giovane venne quindi chiamato a giudizio per rispondere dei presunti raggiri e prosciolto in qualità della sua disabilità certificata.

Scattò quindi la denuncia nei confronti dei due “amici”, fino alla sentenza di primo grado emessa mercoledì.