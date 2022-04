Schianto a Rezzato, “Non fu colpa di chi prestò l’auto”

Rezzato. Archiviata l’inchiesta sul terribile schianto avvenuto lungo la statale 45bis a Rezzato (Brescia) lo scorso 22 gennaio e in cui persero al vita cinque giovanissimi ragazzi residenti in Valsabbia: Salah Natiq, 22 anni, che era alla guida dell’auto (prestata da un amico), Dennis Guerra, 19 anni, i 20enni Imad El Harram e Imad Natiq e Irene Sala, 17 anni.

«Ogni reato contestato risulta estinto per morte del reo». Questa la motivazione scritta dal sostituto procuratore Antonio Bassolino a conclusione delle indagini sul tragico incidente mortale.

Salah Natiq, che era al volante, non aveva mai conseguito la patente, ma guidava regolarmente, come emerso da diverse testimonianze di amici, conoscenti e , anche, parenti. Lo rileva anche Bassolino quando scrive che «Chi ha prestato la vettura non poteva sapere che l’amico non avesse alcun titolo per guidare».

E nessuna colpa nè responsabilità penale può essere ascritta al 18enne di Barghe che affidò la Volkswagen Polo del padre al 22enne: «Posta la superficialità dello stesso nel concedere in prestito la sua vettura a Salah Natiq- scrive il sostituto procuratore nella sentenza di archiviazione- le manovre poste in essere da quest’ultimo sono così eccentriche ed imprevedibili da interrompere qualsiasi rapporto eziologico tra la condotta superficiale di chi ha dato l’auto e la possibilità per lui di prevedere quella gravemente colposa di chi guidava».

Per la Procura di Brescia, quindi, «è assolutamente evidente che la responsabilità dell’incidente e delle conseguenze sia da ascrivere unicamente a Salah Natiq, rimasto anche egli vittima delle sue stesse condotte gravemente colpose».