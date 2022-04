Concesio, appalti pilotati: sette anni e 9 mesi a Gardoni

Concesio. Condannato in via definitiva in Cassazione a sette anni e nove mesi Riccardo Gardoni, l’ex responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Concesio (Brescia), alla sbarra per corruzione, turbativa d’asta, falso e omissione d’atti d’ufficio.

L’ex direttore amministrativo del comune valtriumplino avrebbe favorito alcuni imprenditori nell’assegnare lavori pubblici senza partecipare a gare d’appalto e scrivendo le delibere di affidamento solo a cose già fatte. E in cambio di quelle assegnazioni, avrebbe incassato fino a 900 mila euro.

E sul patrimonio confiscato si apre un’altra pagina giudiziaria, perchè i giudici hanno stabilito che il patrimonio inizialmente confiscato a Gardoni debba essere riconsiderato, in quanto è stato valutato un periodo di tempo non congruo al periodo in cui sono stati contestati i fatti.

Gardoni è stato anche condannato a rimborsare al Comune di Concesio le spese di rappresentanza e difesa, 3.510 euro.