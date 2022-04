Telepredicatore islamico assolto: “Fu risentimento della moglie”

Brescia. E’ stato assolto dall’accusa di maltrattamenti in famiglia il telepredicatore islamico Fathi Hamdan, arrestato nel 2019 dopo la denuncia della moglie 29enne, madre dei suoi tre figli.

L’uomo, 49 anni, originario del Sudan, famoso per le sue apparizioni televisive è stato assolto «perché il fatto non sussiste». La richiesta del pm era di una pena a quattro anni e sei mesi.

Le dichiarazioni della donna non sono state ritenute attendibili. I giudici di primo grado, invece, hanno ritenuto che «la difficile relazione di coppia possa aver avuto una “rilettura” negativa e difensiva da parte della moglie. La sua sofferenza, per i grandi momenti di solitudine che si trovava a vivere a causa dell’impegnativo lavoro del marito, ha determinato in lei una grande prostrazione ed un risentimento nei confronti del coniuge, livore che ha determinato forti impulsi d’ira concretizzati nei litigi scaturiti prevalentemente per iniziativa della donna».

Tra gli altri motivi i togati hanno ravvisato anche forti tensioni coniugali legate a motivazioni economiche.

«In nessuno dei molteplici referti medici contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari-scrive il giudice- vi sono riscontri effettivi corrispondenti alle dinamiche delle aggressioni subite così come riferite dalla donna».

I legali della moglie hanno già annunciato ricorso in Appello.