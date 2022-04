Omicidio Alloumi, la Cassazione conferma l’ergastolo per l’ex marito

Roma. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo emessa in primo e secondo grado per Abdelmjid El Biti, il 53enne considerato l’assassino della ex moglie marocchina di 29 anni, Souad Alloumi. Il cadavere della donna, uccisa nella sua abitazione di via Milano a Brescia nella notte fra il 3 e il 4 giugno 2018, non è mai stato trovato.

La ragazza, vittima di violenza domestica, aveva deciso di separarsi dal marito e viveva con i suoi due figli piccoli: il suo corpo senza vita, portato fuori dalla casa in un borsone, sarebbe stato nascosto in un luogo mai individuato.

Le condanne di El Biti sono arrivate anche a causa di un disegno della figlia che è stato interpretato dai giudici come la ricostruzione del delitto del quale i piccoli sarebbero stati testimoni. Inoltre il video di una telecamera di sorveglianza riprendeva l’uomo mentre trascinava fuori dall’edificio un pesante borsone nero che, secondo l’accusa, conteneva il cadavere di Souad Alloumi.