Stamina 2, “farmaci imperfetti, non una truffa”

(red.) Non fu una truffa, ma vennero utilizzati “farmaci imperfetti” senza che fosse prospettata una guarigione miracolosa.

Questo, in sintesi, il giudizio espresso dal tribunale di Brescia sul caso ribattezzato “Stamina 2” nelle motivazioni della sentenza del processo di primo grado che si era concluso il 23 dicembre scorso con un’assoluzione e sei condanne.

Alla sbarra diversi professionisti, tra cui Marino Andolina, il medico triestino già coinvolto nel caso Stamina, condannato a due anni e due mesi. Condannati pure il chirurgo plastico bresciano Erri Cippini, (2 anni e 7 mesi ), Monica Salvi (2 anni e 7 mesi), Ivana Caterina Voldan (un anno e 5 mesi), Stefano Bianchi (un anno e 6 mesi), Peter Kellner (2 anni e 2 mesi). Assolto Carmine Scarpa.

Le imputazioni, a vario titolo, erano quelle di somministrazione illecita a malati affetti da patologie neurodegenerative di medicinali e cure sperimentali privi di “qualunque garanzia di efficacia, sicurezza e qualità, e somministrate in assenza dei prescritti requisiti e delle autorizzazioni”.

Un’ottantina le persone presunte offese, cinque le famiglie che si sono costituite parte civile e che hanno ottenuto risarcimenti per un totale di 28mila euro.

Per i togati bresciani “nessuna garanzia di efficacia e neppure di piena sicurezza potesse seriamente essere offerta dal trattamento che

seppur fondato su studi preliminari incoraggianti era palesemente attuato con modalità nuove, tali da escludere anche solo l’equivoco che potesse trattarsi di una terapia già sperimentata con successo sull’uomo”.

Quindi nessuna truffa, viste le premesse sui farmaci utilizzati, ancora in via sperimentale, ma “gli imputati hanno condiviso un progetto delittuoso (…) in quanto volto a reiterare senza orizzonti temporali la somministrazione illecita della terapia con esosomi”.

Nella sentenza si legge che “Era un trattamento che, quantunque

mai sperimentato sull’uomo e quantunque altamente aleatorio, si fondava su acquisizioni scientifiche che avevano, già all’epoca dei fatti, evidenziato le proprietà protettive ed antinfiammatorie degli esosomi e la loro capacità di oltrepassare la barriera emato-encefalica e di raggiungere il cervello”.

Per il collegio difensivo degli imputati, “la cura a base di esosomi non era medicina alternativa, ma medicina sperimentale” che avrebbe “migliorato, in alcuni casi, la vita dei pazienti”, rimarcando che “tutto è stato fatto in assoluta buona fede per cercare di aiutare e non di sfruttare malattie”.