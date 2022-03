Flero, bimba sbranata dai cani: assolti nonno e genitori

(red.) Assoluzione per tutti e tre gli imputati nel processo per la morte di Victoria Zikaj, la bimba di 14 mesi sbranata da due pitbull a Flero il 17 settembre 2017.

Erano stati rinviati a giudizio i genitori ed il nonno paterno della piccola. La Procura aveva chiesto una condanna di sei mesi per il padre e per la madre di Victoria, e l’assoluzione per il nonno. Erano accusati di omicidio colposo. Per i giudici vanno assolti perchè non hanno commesso il fatto.

Il drammatico episodio si svolse nella casa di famiglia in via XX Settembre, dove si trovavano il nonno e la bambina: la piccola, che era in giardino, venne attaccata dai due pitbull mentre gattonava in direzione del nonno, seduto su una panchina. Al momento dell’attacco il nonno di Victoria tentò in tutti i modi di difendere la nipotina, ma aveva dovuto chiedere l’intervento dei carabinieri, i quali avevano dovuto abbattere i due pitbull per toglierli dalla presa.

Nel corso del procedimento giudiziario erano stati assolti, in precedenza, i due medici veterinari che erano stati indagati perché non avrebbero segnalato in modo corretto l’aggressività dei due animali.