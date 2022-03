Uccise e bruciò la rivale in amore: condanna a 30 anni in Cassazione

(red.) Confermati in Cassazione i 30 anni di carcere per omicidio volontario aggravato per Chiara Alessandri, la 45enne di Gorlago accusata di aver ucciso Stefania Crotti, 42 anni, sua compaesana, brutalmente assassinata il 17 gennaio del 2019 tra Gorlago e Adro (Brescia), in Franciacorta.

Giovedì 10 marzo la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’avvocato Gianfranco Ceci, difensore della Alessandri, il quale aveva chiesto una riduzione della pena ritenendo insussistente la premeditazione contestata e sostenendo che l’esito fatale della colluttazione è da attribuirsi alla situazione sfuggita di mano all’imputata.

La Corte suprema ha accolto invece la richiesta della Procura generale che chiedeva la conferma della sentenza di secondo grado emessa dal tribunale di Brescia dove si è svolto, per competenza territoriale il procedimento giudiziario, confermando che si è trattato di un omicidio premeditato, avvenuto nel box dell’ abitazione di Chiara Alessandri che colpì con 21 martellate Stefania Crotti, tramortendola. Poi la caricò in auto, guidando fino a una stradina sterrata fra i vigneti di Adro (Brescia) dove diede fuoco al corpo della 42enne, quando era ancora in vita.

Chiara Alessandri ha attirato in trappola la moglie di Stefano Del Bello, l’uomo con cui aveva avuto una relazione, servendosi di un amico ignaro che aveva accompagnato Stefania Crotti bendata all’appuntamento dopo averle raccontato di una sorpresa organizzata dal consorte.

Per i giudici dell’Appello che avevano negato le attenuanti generiche, nella Alessandri «risalta la non comune malvagità di una donna che, posseduta unicamente da un desiderio irrefrenabile di punire e sopprimere la rivale, ha approntato e pianificato una complessa macchinazione che le ha consentito di far cadere in una vera e propria imboscata l’ignara vittima, divenuta così sua preda facile».

Chiara Alessandri è tuttora in carcere dove si è diplomata geometra e frequenta un corso universitario di indirizzo umanistico. Con l’assistenza di addetti ai servizi sociali, incontra i tre figli minorenni, affidati al padre e ai familiari di quest’ultimo.