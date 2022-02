Investì ed uccise il cognato, niente sconto di pena

(red.) Confermati anche in appello i 15 anni di carcere a Renat Hadzovic per l’omicidio del cognato Omar Ghirardini avvenuto il 3 gennaio del 2020 in via Maggia, a Brescia.

Ghirardini, di origini sinti, e la moglie avevano discusso, quindi la donna si era recata dai propri familiari nel campo nomadi di via Borgosatollo.

Ne era sorta una discussione tra Ghirardini, padre di sei figli, ed i cognati, al culmine della quale l’uomo aveva estratto un coltellino e ferito tre fratelli della moglie, allontanandosi poi a piedi lungo via Maggia, dove Hadzovic lo aveva raggiunto, in auto, investendolo ed uccidendolo.

Ad Hadzovic, in primo grado (la pubblica accusa aveva chiesto 16 anni di carcere), era stata riconosciuta l’attenuante della provocazione, pareggiata dall’aggravante della minorata difesa della vittima.

Il 28 aprile prossimo saranno rese note le motivazioni della sentenza.