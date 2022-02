Accusato dalla moglie di violenza, prosciolto dal giudice

(red.) Il pubblico ministero aveva chiesto 9 anni di detenzione per le imputazioni di maltrattamenti e violenza sessuale sulla moglie, accuse che avevano fatto scattare il codice rosso, mentre il giudice lo ha prosciolto da tutte le accuse con formula piena. Tuttavia l’uomo, un 43enne di origini albanesi residente a Vestone, nel bresciano, è stato comunque detenuto per 14 mesi.

Nel processo a suo carico, era stato accusato dall’ex compagna, madre dei suoi due figli, di violenza e di abusi sessuali. Accuse che per il pm Roberto Spanò erano infondate, stante alcune contraddizioni tra la denuncia presentata dalla donna ai carabinieri e la sua versione in aula.

Immediato il rilascio del 43enne, la cui relazione familiare era entrata in crisi con la comparsa di un’altra donna che era diventata l’amante dell’uomo.

Le motivazioni della sentenza entro 90 giorni.