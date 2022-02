Accusato di stalking, “il fatto non sussiste”: prosciolto 61enne

(red.) Una trama tanto fitta quanto incredibile: un 61enne accusato di stalking da una signora 45enne che, messe in fila tutte le “apparizioni” dell’uomo nei medesimi luoghi in cui lei stessa si trovava di volta in volta, ha fatto scattare una denuncia ed il conseguente procedimento giudiziario che si è concluso con la sentenza di assoluzione per il presunto molestatore, perchè “il fatto non sussiste”. La accusa aveva chiesto 8 mesi.

Una decisone assunta poichè “la prova è insufficiente”, accolta con sollievo dall’ ex addetto alle pubbliche relazioni per alcuni locali, ed ora nel settore della vendita di aspirapolveri, che, in aula aveva presentato, a sua difesa, una versione diametralmente opposta a quella della sua accusatrice.

Al 61enne venivano contestati diversi episodi che la 45enne aveva denunciato come “atti persecutori”: la presenza dell’uomo nei medesimi luoghi da lei frequentati, gli incontri con il rappresentante nelle vie del centro città, il fatto che il 61enne avesse preso informazioni sul figlio e infine, un dispositivo Gps di proprietà dell’uomo trovato attaccato al fondo della sua vettura.

L’imputato si era sempre difeso affermando che si trattava di fortuite coincidenze: lui stesso non conosceva la signora e i luoghi frequentati dalla 45enne erano, per una serie di motivazioni (la stessa scuola frequentata dai figli di entrambi, la presenza di un negozio di famiglia nei luoghi dove la signora era solita recarsi abitualmente, la residenza in un’abitazione del centro dove la 45enne avrebbe incrociato l’uomo più volte), del tutto casuali.

Ed il satellitare sull’auto della signora? Il dispositivo di tracciamento, secondo la versione del presunto stalker, era stato posto sulla pettorina del guinzaglio del suo cane, un levriero. Un giorno, scendendo dall’auto, parcheggiata in doppia fila, l’uomo avrebbe fatto cadere le chiavi per recuperare le quali avrebbe utilizzato il guinzaglio stesso dal quale si sarebbe staccata una parte del dispositivo, una calamita, finita poi così sulla vettura della donna che avrebbe scoperto la presenza dell’apparecchio portando l’autovettura da un meccanico, dopo avere visto il misterioso “persecutore” armeggiare attorno alla sua vettura.

Una versione che è stata ritenuta credibile dal giudice.