Brescia, caricò in auto prostituta: multa annullata al “cliente”

(red.) A distanza di quasi sette anni dalla sanzione di 500 euro comminatagli dal Comune di Brescia per avere fatto salire in auto una prostituta, il “cliente” ha visto riconosciute fondate le proprie ragioni ed accolto il ricorso presentato con l’assistenza legale dell’avvocato Gianbattista Bellitti.

La Cassazione ha infatti bocciato il regolamento “anti prostituzione” del comune di Brescia. Il municipio aveva infatti previsto una maxi multa da 500 euro per chiunque fermando l’auto in tutto il territorio comunale facesse salire una donna dedita al meretricio con la scusa di “intralcio al traffico”.

Per la Suprema corte (sentenza n. 4927 depositata martedì 15 febbraio) “atteso che se la prostituzione, seppur contraria al buon costume, non costituisce un’attività illecita, è preclusa la possibilità di porre delle regole che creino ostacolo o intralcio allo svolgimento di tale libertà di iniziativa economica se non mediante leggi statali”.

Non è del resto consentito, spiega la II Sezione civile, “alle ordinanza sindacali ‘ordinarie’ – pur rivolte al fine di fronteggiare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana – di derogare a norme legislative vigenti, come invece è possibile nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell’urgenza e la condizione della temporaneità dei loro effetti”.

Le deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, infatti, “sono consentite solo se «temporalmente delimitate»”.

Né si può sostenere che il provvedimento sindacale “rispondeva alla asserita finalità di regolamentare la circolazione stradale, onde evitare gli intralci alla stessa mediante l’eventuale imposizione del divieto di fermata in una determinata strada o zona (come consentito dagli artt. 6 e 7 del C.d.S.)”.

L’ordinanza, “correttamente ritenuta illegittima in sede di merito e disapplicata”, evidenzia un eccesso di potere del primo cittadino che ha emesso “un provvedimento riguardante, invece, l’ordine pubblico”. E cioè ha fatto ricorso ad un provvedimento “apparentemente finalizzato alla regolamentazione della circolazione stradale di autoveicoli, per vietare il meretricio sessuale, con estensione, e tale aspetto è ancor più decisivo, in modo indiscriminato su tutto il territorio del Comune”.

Per la Cassazione “il Comune non ha il potere di bloccare un’attività che non può considerarsi illecita, adducendo che si vuole tutelare la sicurezza del cittadino, in quanto si deborderebbe in una competenza esclusiva dello Stato a cui gli Enti locali non possono sostituirsi”.