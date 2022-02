Spari in un bar al Violino: condannato il feritore

(red.) Due anni e 4 mesi: questa la pena (patteggiata) dall’uomo che, lo scorso 25 luglio, al quartiere Violino di Brescia, ferì per sbaglio, con una pistola, il 53enne Enrico Valotti, di professione elettricista.

L’imputato è stato condannato per il porto illegale d’arma e per il ferimento.

La vicenda suscitò molto scalpore: inizialmente la versione raccontata era quella di una sparatoria avvenuta all’esterno di un bar, un racconto che tuttavia, fin dalle prime ore non aveva convinto gli inquirenti, soprattutto perchè la vittima era incensurata e non risultava avere questioni in sospeso”.

Quindi la verità, molto più banale, ma altrettanto drammatica nei suoi esiti (il 53enne rimase ferito in modo grave): ovvero che il feritore aveva colpito inavvertitamente l’amico mentre mostrava, all’interno del locale, un’arma acquistata da uno straniero per 400 euro. Una pistola che, come voleva dimostrare il suo proprietario, sparava realmente.

Nei guai era finito anche il barista che era stato indagato, ma la cui posizione è stata archiviata.