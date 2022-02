Caso Amara, il Gip di Brescia: “Infondate le accuse contro Greco”

(red.) L’allora procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco “non soltanto non ha mai opposto alcun espresso rifiuto all’iscrizione della notitia criminis” sulla presunta esistenza della loggia Ungheria “ma non ha nemmeno concretamente impedito (o indebitamente postergato) in qualunque forma il compimento dell’azione che si assume come doverosa da parte dei magistrati” Laura Pedio (aggiunto) e Paolo Storari (sostituto) assegnatari già del procedimento sul cosiddetto Falso complotto Eni.

Lo scrive il gip di Brescia Andrea Gaboardi nel decreto di archiviazione dell’indagine a carico di Greco per rifiuto d’atti ufficio.

Dagli accertamenti della procura di Brescia, le accuse del pm Paolo Storari “in ordine a presunti ritardi e/o inerzie degli organi di vertice della procura di Milano” sulle iscrizioni dell’indagine sulla presunta esistenza di Loggia Ungheria “escono, pertanto, smentite o comunque grandemente ridimensionate”, scrive il gip bresciano Andrea Gaboardi nel decreto di archiviazione nei confronti dell’ex procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco, con cui ha ritenuto “manifestante infondata per l’insussistenza del fatto” l’ipotesi di reato di rifiuto di atti d’ufficio.

Il gip bresciano non esclude che l’iniziativa di Storari “sia stata indotta da una suggestione o dispercezione” dallo stesso, favorita dall’argomento dell’indagine dal momento che – stando a una testimonianza dell’aggiunto Laura Pedio – il pm “aveva appositamente studiato la corposa relazione della commissione parlamentare sulla P2 e dalla frustrazione di non poter svolgere più penetranti investigazioni per la quasi completa paralisi dell’attività giudiziaria connessa al periodo di lockdown”.