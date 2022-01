Mompiano, inquilino moroso condannato a 5 mesi

(red.) E’ stato condannato a 5 mesi e 10 giorni l’inquilino moroso di Mompiano, alla sbarra con diverse imputazioni.

Il Tribunale di Brescia ha comminato la pena in relazione ai capi di accusa di minaccia aggravata dall’uso del martello e per porto d’oggetto atto a offendere. per altri quattro capi d’imputazione (gli episodi di violazione di domicilio) e prosciolto per mancanza di querela per uno.

L’accusa aveva chiesto una condanna a due anni di carcere.

Il 42enne cremonese era rimasto nella villetta di via Verginella per due anni, senza mai pagare l’affitto. Si era difeso affermando di avere perso il lavoro e di non sapere dove andare a vivere. A marzo del 2021 aveva poi liberato la villetta.

I due giovani proprietari dell’abitazione avevano dovuto rimandare le nozze a causa dell’occupazione abusiva della loro casa. La vicenda era sbarcata anche in televisione, diventando oggetto di una puntata del programma condotta da Mario Giordano su Rete4.