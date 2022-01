Padenghe, 8 anni per il raid incendiario alla roulotte dei nomadi

(red.) Sconto di un terzo di pena per Ennio Albiero, il 64enne agricoltore di Padenghe (Brescia) accusato di avere compiuto un raid incendiario, nella notte tra l’1 e 2 gennaio 2019, al campo nomadi situato tra Lonato del Garda e Bedizzole.

In Appello i giudici hanno infatti escluso la premeditazione, riducendo così la pena, che in primo grado era stata di 12 anni a otto. Riconosciuta, invece, la aggravante dell’odio razziale.

L’anziano agricoltore, secondo la ricostruzione, imputava alla famiglia sinti che viveva nella roulotte tra i campi, i furti che nel tempo aveva subito. Quella notte imbracciò un fucile e una tanica di benzina con la quale diede fuoco alla casa mobile della famiglia sinti che vi viveva, padre, madre e figlio 40enne che vi stavano dormendo. Svegliati dai rumori, i tre occupanti uscirono dal caravan e si trovarono davanti il 64enne che esplose un colpo che ferì il più giovane.

L’agricoltore era stato arrestato nell’estate del 2019 con l’accusa di tentato omicidio e incendio aggravati dall’odio razziale. Nel corso del processo di secondo grado la corte, su richiesta del legale del 64enne, aveva disposto una perizia balistica. Per la difesa il proiettile recuperato sul terreno vicino alle roulotte, considerate le condizioni di ossidazione in cui si trovava, era presente da molto tempo prima dell’agguato.