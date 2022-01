Overdose fatale, assolte le persone che erano con Francesca

(red.) Assolto dall’accusa di omicidio preterintenzionale Michael Paloschi, il 33enne bresciano alla sbarra per la morte di Francesca Manfredi, la 24enne deceduta nell’agosto del 2020 per un mix di sostanze ed alcol nella sua abitazione di Fornaci.

La giovane, secondo quanto ricostruito, ebbe un malore fatale dopo tre giorni di eccessi consumati insieme con altre persone, tra cui il 33enne che, secondo l’accusa, avrebbe somministrato alla ragazza la dose letale di eroina. La Procura aveva chiesto per Paloschi 12 anni di carcere.

L’uomo, dopo la lettura della sentenza, è stato scarcerato.

La difesa del 33enne aveva chiesto l’assoluzione poichè non vi era prova che sia stata l’eroina assunta dalla 24enne di Fornaci ad essere la causa determinante il decesso, visto che la ragazza, nelle ore precedenti, aveva assunto diverse sostanze e bevuto alcolici. Inoltre, secondo il legale, Paloschi avrebbe offerto la dose di eroina alla ragazza, consenziente, senza la volontà di uccidere.

Assolta dall’imputazione di omissione di soccorso anche Francesca Rinaldi, presente quella tragica notte insieme con Manfredi e Paloschi. Per lei il pm aveva chiesto 10 mesi di reclusione.

Assolta dall’accusa di “morte come conseguenza di altro reato” Sara Reboldi, per la quale la Procura aveva chiesto sei anni di carcere. La ragazza è stata condannata ad un anno per spaccio.

Condannati per cessione di stupefacenti, con pene che vanno da un minimo di due mesi ad un massimo di un anno e nove mesi di reclusione, Haythem Bouaoun, Franci Gjana, Thomas Maroni e Mario Mborja, imputati nel medesimo procedimento penale.

Tra 90 giorni le motivazioni della sentenza.