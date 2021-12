Stamina 2, sei condanne, ma “Non ci fu truffa”

(red.) Sei condanne e un’assoluzione e pene di molto inferiori alle richieste dell’accusa e, anche, caduta l’imputazione per truffa per tutti gli imputati.

Si è concluso con questo risultato il cosiddetto processo Stamina 2 in cui erano alla sbarra diversi professionisti, tra cui Marino Andolina, il medico triestino già coinvolto nel caso Stamina, condannato a due anni e due mesi. Condannati pure il chirurgo plastico bresciano Erri Cippini, (2 anni e 7 mesi ), Monica Salvi (2 anni e 7 mesi), Ivana Caterina Voldan (un anno e 5 mesi), Stefano Bianchi (un anno e 6 mesi), Peter Kellner (2 anni e 2 mesi). Assolto Carmine Scarpa.

Le imputazioni, a vario titolo, erano quelle di somministrazione illecita a malati affetti da patologie neurodegenerative di medicinali e cure sperimentali privi di “qualunque garanzia di efficacia, sicurezza e qualità, e somministrate in assenza dei prescritti requisiti e delle autorizzazioni”.

Un’ottantina le persone presunte offese, cinque le famiglie che si sono costituite parte civile e che hanno ottenuto risarcimenti per un totale di 28mila euro.

Le richieste per gli imputati erano state di pene tra l’anno e e di sei anni (quest’ultima era stata formulata per il chirurgo bresciano Cippini). Il pm, nella sua requisitoria, li aveva definiti “ciarlatani”. Per la difesa, invece, si era trattata di “buona fede” finalizzata a cercare di aiutare i malati e non di sfruttare la loro situazione. Cure sperimentali con gli esozomi, era stato spiegato, erano già allo studio all’Università di Verona.