Rissa violenta in stazione: 30 mesi di carcere ed espulsione

(red.) Capo di imputazione passato da tentato omicidio a lesioni volontarie (senza l’aggravante dei futili motivi) e pena di 30 mesi di reclusione (la Procura aveva chiesto 8 anni) per un 28enne somalo coinvolto in una rissa con un connazionale, avvenuta nel maggio scorso, in pieno giorno, nei pressi della stazione ferroviaria di Brescia.

Una volta espiata la condanna a due anni e mezzo, per lo straniero scatterà l’espulsione dal territorio nazionale.

Il difensore del somalo, l’avvocato Felice Arco, aveva chiesto l’assoluzione sostenendo la legittima difesa o, in caso di condanna, la riqualificazione del reato in lesioni volontarie con il minimo della pena in modo da far scattare immediatamente l’espulsione. Ma i giudici della seconda sezionale penale del Tribunale di Brescia hanno invece riformulato imputazione e condanna.

I fatti: il 12 maggio scorso, i due somali, alticci, avevano incominciato a discutere violentemente. Il 28enne si è sempre difeso sostenendo di avere risposto all’aggressione del connazionale, che lo aveva colpito al volto con un tirapugni che gli aveva provocato la frattura scomposta della mandibola, estraendo quindi un coltellino con il quale gli aveva, a sua volta, provocato ferite al collo. Il 28enne era stato arrestato, ma, poichè risultato positivo al Covid, era stato ricoverato per alcune settimane in ospedale, prima di essere recluso a Canton Mombello.

Tra 60 giorni le motivazioni della sentenza, contro cui la difesa ha già annunciato ricorso in appello.