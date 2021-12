Travolta al bar da un’auto, due condanne a 6 e 9 mesi

(red.) Due condanne, con rito abbreviato, per la morte della 55enne Lina Gorni, falciata da un’auto mentre era seduta al tavolino di un bar in via Milano, nell’ottobre del 2018.

Sei mesi per la 63enne che, alla guida di una Chevrolet Sparks, travolse la donna e nove mesi (pene sospese) all’altro automobilista 72enne che, con la sua Fiat Mito stava svoltando per accedere ad un garage, e che, secondo la ricostruzione avvalorata anche dai periti, avrebbe invaso la carreggiata opposta durante la manovra di svolta.

Questo avrebbe dunque costretto la 63enne ad effettuare una brusca sterzata, piombando sulla Gorni.

Soccorsa e trasportata in ospedale, la 55enne era deceduta poco dopo l’arrivo al Civile.

Al processo sono state ammesse le parti civili, liquidate in sede extragiudiziale.

Il pm aveva chiesto un anno e quattro mesi di reclusione per il conducente dell’Alfa Romeo e dieci mesi per la 63enne al volante della Chevrolet.