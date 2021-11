Tentò di strozzare la moglie, dieci anni alla guardia giurata di Travagliato

(red.) E’ stato condannato a dieci anni di carcere con il rito abbreviato il 40enne di Travagliato, di professione guardia giurata, accusato del tentato omicidio della moglie e di maltrattamenti in famiglia.

I fatti risalgono al maggio dello scorso anno quando, dopo una violenta lite in famiglia scoppiata in seguito alla scoperta da parte della donna che il marito aveva avviato una relazione on line con una signora pugliese e che i due si stavano per incontrare, il quarantenne aveva afferrato la moglie per il collo tenendola sollevata e allentando la presa solo grazie all’intervento del figlio, seguito da quello dei carabinieri.

Il pm Francesco Carlo Milanesi aveva chiesto 17 anni e il giudice dell’udienza preliminare Riccardo Moreschi, concordando sul fatto che l’aggressione avrebbe potuto avere conseguenze letali, ne ha comminati dieci.