Poste, buoni fruttiferi: “Rispettare vincolo contrattuale”

(red.) “Ancora una vittoria per i consumatori in una vertenza contro Poste Italiane S.p.a. riguardante la mancata corretta corresponsione degli interessi che vanno dal 20esimo al 30esimo anno, come riportati su un buono postale fruttifero (B.P.F.) in possesso del consumatore”.

Lo riferisce il Codacons riportando la sentenza della Corte d’Appello di Brescia (n. 1262/2021) che ha confermato la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Brescia, sostenendo che il comportamento di Poste Italiane S.p.a., che chiedeva l’applicazione del D.M. 13/06/1986 rispetto alle condizioni riportate sul testo del buono postale fruttifero, non fosse da ritenere corretto, in quanto ciò svaluterebbe in toto il rapporto contrattuale che si instaura tra risparmiatore ed ente.

Pertanto, il vincolo contrattuale che si determina tra risparmiatore e Poste Italiane con la sottoscrizione del buono sia soggetto all’applicazione della disciplina codicistica in tema di obbligazioni.

“Un’altra vittoria di fondamentale importanza per tutti i consumatori”, esulta l’Associazione consumatori, “i quali hanno fatto affidamento per anni sulle condizioni riportate sui buoni postale in loro possesso, salvo poi scoprire a distanza di anni, che tali condizioni non dovessero più valere, ma trovare applicazione invece quelle decisamente più sfavorevoli riportate nel testo del D.M. 13/06/1986 con enorme perdita economica” Per il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli “ora è il momento in cui tutti i consumatori si facciano avanti e chiedano quello che gli spetta di diritto”.