Non maltrattava la moglie: assolto Abu Ammar al-Sudani

(red.) Il telepredicatore islamico di origine sudanese Abu Ammar al-Sudani, è stato assolto in primo grado dal tribunale di Brescia per non aver commesso il fatto dall’accusa di maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie.

L’uomo era finito in carcere nell’ottobre del 2019 e poi ai domiciliari. La moglie, di vent’anni più giovane, era stata sistemata in una struttura protetta insieme con i tre figli minorenni.

Il pubblico ministero Marzia Aliatis aveva chiesto quattro anni e sei mesi. Abu Ammar al-Sudani, difeso dagli avvocati Alberto Scapaticci e Chiara Belandi, è stato assolto con formula piena.