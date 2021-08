Investì due ragazzi, fu omicidio volontario

(red.) Non fu un incidente stradale, ma omicidio volontario. Con queste motivazioni la Corte d’Appello di Brescia, lo scorso maggio, ha condannato a 11 anni e quattro mesi ( più altri quattro mesi per guida in stato di ebbrezza) il 35enne Matteo Scapin per la morte, due anni fa, di Matteo Ferrari e Luca Carissimi, 18 e 21 anni, deceduti a seguito del sinistro provocato dal 35enne dopo una lite in discoteca ad Azzano San Paolo, nella bergamasca.

Sono state rese note in questi giorni le motivazioni del dispositivo con cui i giudici bresciani modificarono la sentenza di primo grado che aveva condannato Scapin a sei anni e otto mesi per omicidio stradale. g

Per i giudici di secondo grado non vi sono dubbi sulla volontarietà del gesto: il giovane avrebbe seguito i due ragazzi, che viaggiavano su una Vespa, con la sua Mini Cooper per investirli, vendicandosi così dello screzio che era sorto qualche ora prima in discoteca.

Nessun segno di frenata sarebbe stato rinvenuto sul luogo dell’incidente a testimoniare, secondo la corte d’Appello la volontà del 35enne di uccidere i due ragazzi. Nell’impatto morì sul colpo Carissimi, mentre Ferrari dopo il ricovero in ospedale. Scapin, in un primo tempo, si sarebbe allontanato dal luogo del sinistro, per poi costituirsi alle forze dell’ordine. venne anche trovato positivo all’alcoltest.

I legali dell’uomo hanno annunciato di voler fare ricorso in Cassazione.