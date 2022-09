“La Costituzione va in scena”, premiate le scuole bresciane vincitrici

Brescia. Venerdì 30 settembre alle 10, nell’Auditorium San Barnaba di corso Magenta 44, si terranno le premiazioni del concorso “La Costituzione va in scena”. L’iniziativa è promossa nell’ambito della nona edizione di Librixia da: Assessorati alla Pubblica Istruzione del Comune di Brescia e della Provincia di Brescia; ANCoS – Associazione culturale di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale; A.N.D.E. – Associazione Nazionale Donne Elettrici; Associazione di Cultura e Ricerca Zanardelli; A.N.P.I. – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia.

Il Bando aveva la finalità di far ricercare, riflettere e produrre materiali a studentesse e studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, di tutti gli indirizzi, sui principi fondanti la Costituzione Italiana. In particolare quest’anno tema del concorso era l’Articolo 34 della Costituzione: «La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso».

I vincitori riceveranno un attestato e un premio, insieme a una copia della Costituzione, offerta da Rangoni& Affini.

Il primo premio del valore di 300 euro è andato all’Istituto Tartaglia Olivieri per l’elaborato scritto e invece per quello grafico all’Istituto Mariano Fortuny, Istituto Mariano Fortuny eper l’elaborato video al CFP Zanardelli.

Secondo e terzo premio da 150 euro, pari merito all’Istituto Mariano Fortuny, all’Istituto Paritario Don Bosco, al Mariano Fortuny e al Liceo Guido Carli.

Premio speciale della giuria alle due classi dell’Istituto Tartaglia Olivieri che hanno elaborato il bozzetto scelto come copertina del libro “La Costituzione va in scena”.

Parteciperà una rappresentanza di studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, affinché possano trasmettere agli altri ragazzi il valore della Costituzione, unitamente all’invito a prendere parte al bando per l’anno scolastico 2022/2023.

Durante la cerimonia saranno premiati anche gli studenti vincitori delle borse di studio “Il grifone d’acciaio” promosse da Rangoni e Affini S.p.A. e Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, con il patrocinio del Comune di Brescia e in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia.