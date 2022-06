Massardi (Lega): “Dalla Regione 13,6 milioni di euro per il diritto allo studio”

Milano. Regione Lombardia ha approvato i criteri del bando “Dote scuola – componente materiale didattico” per l’anno scolastico 2022/2023. “Anche per il prossimo anno scolastico gli studenti lombardi fino a 21 anni di età potranno ricevere un contributo regionale per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie nel compimento dell’obbligo scolastico”, spiega il consigliere regionale, vicecapogruppo della Lega, Floriano Massardi..

“La dotazione finanziaria”, prosegue Massardi, “è pari a quasi 13,6 milioni di euro mentre il valore economico del sostegno potrà variare da un minimo di 200 euro e fino a un massimo di 500 euro, in misura uguale per ogni grado e ordine di scuola frequentata in base al riferimento del valore ISEE posseduto”.

“La domanda di partecipazione deve essere presentata tramite la piattaforma regionale bandi online a partire da oggi 7 giugno ed entro il 12 luglio 2022. Si tratta”, conclude Massardi, “di una misura compresa nel pacchetto Dote scuola che si è dimostrata efficace negli anni per sostenere concretamente il diritto allo studio per tutti, e in questo Regione Lombardia ha sempre fatto da modello”.