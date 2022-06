Erasmus+, studenti e prof del Copernico promuovono il programma BEES

Brescia. “One’s destination is never a place, but a way of seeing things”, scriveva Henry Miller. La destinazione di ciascuno di noi non è il luogo in cui si va, ma è un modo nuovo di vedere le cose. Questo è di sicuro lo spirito che anima il programma Erasmus+, promosso dall’Unione Europea, che prevede la mobilità internazionale di docenti e studenti di istituti superiori allo scopo di favorire l’incontro tra popoli, lo scambio di idee, la nascita di network fra scuole di differenti paesi.

All’interno del progetto Erasmus+, il Liceo Scientifico Copernico di Brescia, che da anni cura l’internazionalizzazione come uno degli aspetti costitutivi del proprio profilo, ha realizzato quest’anno il programma BEES (Better European Educational System) unitamente con le scuole partner : il Liceo Gennadi di Rodi, l’Istituto “El Sobradillo”di Santa Cruz de Tenerife e l’Istituto comprensivo Sao Joao de Talha di Lisbona. Il bando Erasmus+, di cui il Copernico era risultato vincitore nel 2019, riguardava la conoscenza del funzionamento dei diversi sistemi educativi e scolastici esistenti in alcuni stati membri, allo scopo di acquisire consapevolezza di punti di forza e di debolezza di ciascuno, ma anche delle best practice in uso nelle scuole coinvolte. All’arrivo della pandemia agli inizi del 2020 la realizzazione del progetto era stata purtroppo interrotta. Con il miglioramento della situazione sanitaria, l’Istituto cittadino ha avviato le attività di mobilità, la cui prima fase si è svolta dal 7 al 13 febbraio: sette studenti e tre docenti di ciascuna delle scuole partner sono giunti a Brescia e hanno preso parte, durante la loro permanenza, alla vita quotidiana del Liceo, frequentando le lezioni e partecipando alle attività culturali e di socializzazione organizzate appositamente per il loro arrivo. Gli studenti, che sono stati ospitati da alcune famiglie dei ragazzi del Copernico, hanno avuto l’occasione di conoscere le bellezze di Brescia, visitando il Museo di Santa Giulia e cimentandosi in una caccia al tesoro che li ha portati a scoprire vie, luoghi e curiosità della città. Una giornata, inoltre, è stata dedicata a un’interessante escursione nella città di Giulietta e Romeo. Non sono poi mancati, come doveroso, momenti di puro intrattenimento, come una serata a base di spiedo e polenta. A conclusione della settimana di attività, tutti i partecipanti (studenti e docenti ospiti, ragazzi italiani delle famiglie ospitanti, insegnanti del Copernico, nonché il Dirigente Prof. Luciano Tonidandel) sono stati ricevuti a Palazzo Loggia dal sindaco Emilio Del Bono. Le fasi successive si sono svolte dal 20 al 26 marzo, quando la delegazione del Copernico ha restituito la visita ai compagni di Lisbona, mentre l’8 maggio vi è stata la partenza per il soggiorno a Tenerife, conclusosi poi il 14 maggio.

“Difficile descrivere le emozioni che una tale esperienza ha suscitato nei giovani studenti, tutti ragazzi del terzo o quarto anno di scuola superiore”, ha commentato la professoressa Silvia Lorenzini, “tante belle amicizie sono nate fra ragazzi ( e docenti!) di paesi diversi e con esse tante promesse di “Ci vedremo ancora, verrò a trovarti”. Soprattutto, in tutti resta l’esperienza di una conoscenza profonda di un paese diverso che, agli occhi di chi ha preso parte al progetto, non è più un paese straniero, ma amico. Perché, come diceva Miller, la vera destinazione di un viaggio, è cambiare il modo di vedere le cose.