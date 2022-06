Fondazione Brescia Musei, premiate le classi vincitrici di “Mi PTM”,

Brescia. Mercoledì 1 giugno, presso la Pinacoteca Tosio giugno Martinengo a Brescia, si è tenuta la premiazione del concorso “MY PTM”, promosso ed organizzato dalla Fondazione Brescia Musei in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia e l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Brescia e la Provincia di Brescia – Settore della Cultura e delle Politiche Sociali – Ufficio Formazione e Pubblica Istruzione, aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado della città e della Provincia, che ha avuto come obiettivo il racconto della Pinacoteca Tosio Martinengo, attraverso lo sguardo, le competenze e la creatività degli studenti.

Il concorso, un progetto che la Fondazione Brescia Musei ha iniziato a proporre dallo scorso anno, è un momento di scoperta e conoscenza del prezioso patrimonio civico, fatto di dipinti, opere di Maestri assoluti della storia dell’arte e di oggetti di arti applicate che descrivono le evoluzioni stilistiche e tecniche attraverso le differenti epoche.

L’edizione 2022, terminata lo scorso 29 aprile, ha visto la partecipazione di istituti scolastici con sede in città e provincia, dalle scuole primarie agli istituti secondari di 2°, per un totale di una ventina di classi.

Gli elaborati vincitori sono stati valutati e selezionati da una giuria composta da Stefano Karadjov, direttore di Fondazione Brescia Musei, Roberta D’Adda, coordinatore Settore Collezioni e Ricerca di Fondazione Brescia Musei, Federica Novali, Davide Sforzini e Cristina Mencarelli dei Servizi educativi di Fondazione Brescia Musei, e dal referente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia.

Per la scuola primaria ha vinto il primo premio del laboratorio didattico “I segreti della bottega di un pittore” la classe III A della Scuola primaria Cesare Battisti di Brescia, aggiudicandosi una raccolta di testi a tema storico artistico, con la seguente motivazione: “L’elaborato proposto è stato realizzato con grande attenzione formale e le singole reinterpretazioni sono caratterizzate da un’ottima capacità di sintesi tattile che dimostra la piena comprensione del concetto di traduzione sensoriale di un dipinto”.

Il secondo premio è stato vinto dalla classe V F della Scuola Primaria Don Milani di Brescia “per la cura messa nella rielaborazione dei dipinti della Pinacoteca Tosio Martinengo, utilizzando materiali non stereotipati, che hanno offerto pertanto una visione inaspettata dei capolavori esposti”.

Il terzo premio è stato riconosciuto alla classe V E della Scuola Primaria Don Milani di Brescia, per “l’approccio divertito alla proposta dimostrato dalla grande abbondanza di materiali diversi utilizzati che guardano con particolare attenzione alla resa figurativa dei dipinti esposti nella Pinacoteca Tosio Martinengo”.

Agli studenti vincitori del secondo e del terzo premio è stato conferito uno speciale biglietto aperto che consentirà loro, in totale libertà, di visitare la Pinacoteca Tosio Martinengo e volendo utilizzare l’app game “Geronimo Stilton. Un’avventura a colpi di pennello”.

Per quanto riguarda la fascia scolastica della scuola secondaria di primo grado il primo premio è stato riconosciuto alla classe I A dell’Istituto “Cesare Arici” di Brescia per “l’eccellente qualità, la puntualità della ricostruzione e le scelte non facili operate da studenti e studentesse degli elaborati della classe, che ha colto perfettamente le modalità interpretative indicate”. La classe ha vinto il laboratorio didattico “Identikit di un dipinto” e una raccolta di testi a tema storico artistico, per arricchire o dar vita al primo nucleo di una piccola biblioteca tematica di classe.

Il 2° premio è stato vinto dalla classe III C dell’Istituto Salesiano “Don Bosco” con la seguente motivazione: “Gli elaborati conquistano per puntualità e freschezza nella resa, dimostrando di aver saputo cogliere non solo l’aspetto formale dei personaggi ma anche le loro qualità emotive”.

Il terzo premio infine è stato aggiudicato alla classe III A dell’Istituto Salesiano “Don Bosco” per “il buon risultato estetico e formale dimostrato dall’impegno profuso nella reinterpretazione dei dipinti”. Agli studenti vincitori del secondo e del terzo premio, che hanno terminato il triennio, verrà conferito il premio speciale di un biglietto aperto che consentirà loro, in totale libertà, di visitare la Pinacoteca Tosio Martinengo e un piccolo gadget.

Una menzione speciale è stata riconosciuta alla scuola secondaria “Giosuè Carducci” di Brescia e in particolare alle studentesse Alessandra Bonometti, Hu Ziyi, Jayamanna Sanuli Emma della classe III D per la loro reinterpretazione della Nascita di Adone di Floriano Ferramola per la resa puntualissima e contemporanea di una scena per nulla semplice, affrontata con immediatezza, intelligenza e misura formale. Le singole studentesse vincono un biglietto aperto per visitare la Pinacoteca Tosio Martinengo e un piccolo gadget.

Per la fascia scolastica della scuola secondaria di secondo grado infine il primo premio è stato vinto dalla classe 3G del Liceo Scientifico Statale “Leonardo” di Brescia per “la cura ammirevole che è stata dedicata alla resa dei racconti, l’originalità dei testi e l’ottima capacità recitativa che hanno fatto delle registrazioni un vero strumento di arricchimento della visione delle opere esposte”. Il secondo premio è stato vinto dalla classe 4G del Liceo Scientifico Statale “Leonardo” di Brescia per “le ottime narrazioni che accompagnano con originalità e sorprendenti punti di vista la scoperta delle opere della Pinacoteca Tosio Martinengo”.

Il terzo premio è stato infine consegnato alle classi IV A e IV C dell’Istituto tecnico commerciale “Abba-Ballini” di Brescia: un terzo premio a pari merito “per la genuinità delle narrazioni create dagli studenti di entrambe le classi che offrono uno sguardo intimo e sincero sui dipinti della Pinacoteca Tosio Martinengo”.

Tutte le classi vincono per l’a. s. 2022/2023 il laboratorio didattico “Il ritratto. Le emozioni in un volto” e una raccolta di testi a tema storico artistico, per arricchire o dar vita al primo nucleo di una piccola biblioteca tematica di classe.