Montichiari, due studenti del Don Milani finalisti di matematica

Montichiari. Buone notizie per gli studenti del Don Milani di Montichiari che, coordinati dal prof. Pierfausto Podavini, hanno partecipato ai quarti di finale dei Campionati internazionali della matematica organizzati dall’università Bocconi di Milano. I primi classificati di ogni sede locale (circa il 40% degli effettivi partecipanti) sono stati ammessi alla fase successiva, ovvero alle semifinali.

Gli studenti del Don Milani che hanno partecipato a questa prima fase sono stati in 20, suddivisi nelle varie categorie (C2 terza media e prima superiore; L1 seconda, terza e quarta superiore; L2 quinta superiore e biennio università). Di questi 20, hanno superato la selezione in 15 (7 della categoria C2, 6 della categoria L1 e 2 della categoria L2).

Le semifinali si sono svolte al Liceo Leonardo di Brescia ed hanno coinvolto circa trecento studenti di Brescia e provincia. Da segnalare, tra gli studenti del Don Milani di Montichiari, il primo posto assoluto nella categoria L2 per Giovanni Betalli di 5 B LSC, e l’ottavo posto nella categoria C2 per Beatrice Odolini di 1 A LSC. Entrambi parteciperanno, così, alla finalissima nazionale prevista sabato 14 maggio presso l’università Bocconi di Milano.