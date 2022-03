Fine stato di emergenza, tornano in cattedra 350 docenti no vax

(red.) Questo insegnante qua devi metterlo là. Parafrasando una famosa canzone di Francesco Salvi, ai dirigenti scolastici, dal prossimo venerdì 1 aprile, con la cessazione dello stato di emergenza legato alla pandemia, toccherà dirimere una questione abbastanza spinosa, ovvero il rientro in cattedra di 350 docenti no vax, sospesi e ora “riammessi” a scuola.

Da gennaio senza stipendio, gli insegnanti “ribelli” potranno tronare al lavoro, ma assegnati ad altre mansioni, quindi non a diretto contatto con gli studenti.

Una condizione che ha suscitato le ire dei presidi e dei sindacati: come posizionare i docenti no vax nell’organico se non possono avere contatti con gli studenti? E, in seconda istanza, con il reintegro si dovranno pagare gli stipendi sia ai supplenti sia agli insegnanti no vax: dove prendere le risorse? Chi sosterrà gli esami conclusivi del ciclo di istruzione? I titolari o i sostituti?

Una complicazione che, a fine anno scolastico, procura molto grattacapi anche ai presidi bresciani.