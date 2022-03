Le porte del Liceo Guido Carli si aprono in un abbraccio per Vlad e Ivan!

Il Liceo Internazionale per L’impresa Guido Carli di Brescia (scuola secondaria superiore d’eccellenza, nata per volontà di Confindustria Brescia e apripista nella formazione quadriennale), apre le porte a Ivan e Vlad, due ragazzi Ucraini in fuga dalla guerra.

Un grande atto di solidarietà, un bel percorso di inserimento concentrato non solo sul piano dell’apprendimento, ma anche e soprattutto legato alla cura delle relazioni, della socialità, aspetti assolutamente necessari in questo momento, rispetto al trauma che queste persone stanno vivendo.

“È stato naturale per noi accogliere Vlad e Ivan in una classe quarta e in una classe seconda del nostro percorso quadriennale” dichiara Andrea Bernesco Làvore, Preside del Liceo Guido Carli. “L’attitudine internazionale dei nostri studenti e la facilità con cui parlano l’inglese, alcuni anche il russo, ha fatto in modo che i nostri ospiti si sentissero da subito inseriti e accolti. Il nostro primo obiettivo è farli stare con i ragazzi della loro età e limitare, per quanto possibile, il trauma di essere stati sradicati dalla loro normalità”.

Creare un’accoglienza che sia sì didattica ma anche educativa, fa parte del DNA del Liceo Guido Carli. Supportare psicologicamente i ragazzi, accoglierli e farli sentire parte di una comunità, rappresenta una priorità e un insegnamento anche per gli altri studenti del Liceo.